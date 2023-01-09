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Командование ВСУ стягивает резервы под Угледар и планирует идти в наступление первым. Об этом рассказал канал Телеграм Readovka. Российские военные также ведут подготовку к активным боевым действиям.

Источник сообщает, что в направлении Угледара донецкие подразделения находятся в режиме боевой готовности. Сейчас стороны ожидают, кто первый пойдет в атаку. По мнению экспертов наступление будет начато на днях, на данный момент происходят регулярные артиллерийские дуэли.

Киев собрал под Угледаром огромную группировку войск, что может указывать на то, что армия ВСУ пойдет первой в наступление.

Один из боевых командиров, находящийся на месте событий, рассказал, что сейчас подморозило и атака начнется в любой миг. ВСУ находятся в состоянии полной боевой готовности. До этого мешала грязь и распутица, сейчас наступил мороз и вот-вот начнутся бои.

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