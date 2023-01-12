Как сообщает RT, депутат парламента ДНР и по совместительству подполковник Народной Милиции Андрей Баевский заявил в эфире телепрограммы «Соловьев Live», что военное командование вооруженных сил Украины продолжает отправлять свои свежие подразделения с военной техникой на Артемовское направление, несмотря на большие потери личного состава и отхода из Соледара.

Баевский отмечает, что населенный пункт Соледар имел огромное стратегическое значение для вооруженных сил Украины. По это причине, как отмечает подполковник НМ ДНР, военное командование ВСУ пытается всеми силами стабилизировать линию фронта на данном участке и попытаться вернуть потерянные позиции.

Андрей Баевский заявил, что ВСУ перебросило часть своей ствольной и реактивной артиллерии, которые должны были быть отправлены в направлении Горловки и Донецка, на участок фронта возле Артемовска, чтобы не дать российской армии развить свой успех после освобождения Соледара.