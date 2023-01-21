В Сети были опубликованы видеокадры первого применения современного зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ-Р1» украинскими военными в зоне боевых действий. Данный зенитно-ракетный комплекс был поставлен украинской армии из соседней Польши.

Сообщается, что данные модернизированные зенитно-ракетные комплексы были поставлены на территорию Украины польским правительством в штучном экземпляре. Скорее всего, вооруженные силы Польши захотели проверить свое модернизированное вооружение в реальных боевых условиях.

На опубликованных кадрах видно, что на экране зенитного комплекса надписи выполнены на польском языке, что подтверждает происхождение боевой техники. При этом из разговора украинских зенитчиков можно понять, что им удалось сбить российский беспилотный летательный аппарат, предположительно «Орлан-10» на удалении в 7 километров.

Можно отметить, что польские конструкторы добавили советскому ЗРК «Оса» новую антенну IFF, которая может распознавать цели по параметру «свой-чужой», установку оптико-электронной системы обнаружения оборудованной лазерным дальномером, кондиционером, новым экраном и другими модернизированными электронными системами.