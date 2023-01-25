Если Украина все же получит боевые танки из стран Запада, она их все равно не сможет применить для того, чтобы наносить удары по Донецку.

Источник в силовых структурах Донецкой республики сообщил, что украинские боевики не смогут обстреливать Донецк с закрытых позиций, которые имеют большой угол возвышенности.

Причина в том, что российские военные уже освободили все позиции националистов киевского режима, с которых они могли выпускать снаряды по городу.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что вооруженные силы РФ уничтожат всю западную технику НАТО, если она будет отправлена на Украину. Дипломат отметил, что решение Запада о поставках танков Abrams и Leopard 2 является серьезной провокацией в отношении России.