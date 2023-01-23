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Как сообщает обозреватель издания «Свободная пресса» Сергей Ищенко, командование вооруженных сил Украины пытается установить большое количество противодесантных заграждений в окрестностях береговой линии Херсона, чтобы предотвратить возможные попытки российской армии снова захватить плацдарм на правом берегу Днепра.

Ищенко отмечает, что пока внимание украинского и российского общества приковано к событиям на фронте в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут), идет подготовка к чему-то серьезному в районе береговой линии Днепра в окрестностях Херсона и Новой Каховки.

Обозреватель СП обращает внимание на ожесточенную борьбу, которая разгорелась между ВСУ и ВС РФ за контроль над островом Большой Потемкинский. Ведь контроль над островом предполагает возможность одной или другой стороне в будущем накопить на его территории резервы, что позволит высадить десант на противоположной стороне.

Ищенко обращает внимание, что ВС РФ могут провести операцию по высадке десанта с острова Большой Потемкинский в направлении Белозерки, которая расположена около Херсона, и одновременно с этим высадить десант в Очакове с Кинбурнской косы.

В таком случае, как отмечает Ищенко, можно было бы развивать наступление сразу на два крупных города Украины – Николаев и Одессу. При этом освобождение данных городов и полное отрезание Украины от моря принесет России куда больше пользы, чем взятие Киева. Ведь Украина без выхода к морю не представляет никакого интереса западным партнерам.

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