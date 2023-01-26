По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за массированных ракетных ударов. Вооруженные силы России с трех направлений ведут обстрел военных объектов. По утверждениям бывшего советника главы МВД Украины Антона Геращенко, огонь ведется с территории Ростовской области и с акватории Каспийского моря.

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что на украинскую территорию залетело большое количество ракет. По его словам, минимум 2 пролетело через область в северо-западном направлении. Согласно предварительным данным, над столицей Украины работают средства противовоздушной обороны. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже рассказал, что несколько российских ракет были сбиты ПВО. Однако, заявление Ермака были сделаны еще до появления первой информации о полете российских ракет над территорией страны. В своем сообщении украинский чиновник не уточнял, где именно были «сбиты» ракеты.