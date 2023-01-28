ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Танкисты российской армии, входящие в состав Центрального военного округа, ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Видеозапись успешной работы танкового экипажа РФ выложило российское Министерство обороны.

Танкисты открыли огонь с закрытых позиций и сами находились в надежном укрытии так, что неприятель не имел возможности их заметить.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что российские танки бьют по противнику из 125-мм орудий. Для корректировки огня и более точного наведения на цель применяются беспилотники.

Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Ее задачи – освобождение Донбасса от киевского режима и демилитаризация страны.

Вам может понравиться

СБУ занималась вербовкой членов ООН, начиная с 2016 года

Польским майором ВС Польши Веславом Гашеком были опубликованы в социальных сетях оперативные материалы о том, что СБУ занималась вербовкой членов ООН. Причем эти документы были помечены грифом секретности. Согласно обнародованным

«МК» рассказал о последствиях ракетного удара по объектам на территории Украины

Как сообщает «Московский Комсомолец» в своем материале, 26 января 2023 года на всей территории Украины вновь звучал сигнал воздушной тревоги. Из нескольких регионов Украины пришли сообщения о мощных прилетах российских

CNN: ПВО ВС РФ не позволит американским истребителям F-16 стать «чудодейственным» оружием в руках ВСУ

Джон Файнер, занимающий должность заместителя советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, допускает возможность начала поставок киевскому режиму американских истребителей F-16. При этом обозреватель американского телевизионного канала CNN Мик Крейвер