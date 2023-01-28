Танкисты российской армии, входящие в состав Центрального военного округа, ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Видеозапись успешной работы танкового экипажа РФ выложило российское Министерство обороны.

Танкисты открыли огонь с закрытых позиций и сами находились в надежном укрытии так, что неприятель не имел возможности их заметить.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что российские танки бьют по противнику из 125-мм орудий. Для корректировки огня и более точного наведения на цель применяются беспилотники.

Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Ее задачи – освобождение Донбасса от киевского режима и демилитаризация страны.