Уже в этом году российская армия получит на вооружение универсальную бронированную машину, которая создана на основе танка Т-72Б3. Об этом рассказал Юрий Ставицкий, глава инженерных войск.

С его слов, вооруженные силы России получат два комплекта УБИМ – универсальной бронированной инженерной машины.

Они позволят повысить мобильность подразделений и смогут заменить инженерную машину разграждения ИМР-3М и путепрокладчик БАТ-2.

Ставицкий рассказал, что бронемашина получила боевой модуль. С его помощью можно поражать легкобронированную технику неприятеля, а также живую силу.

Также военный отметил, что сейчас ведутся разработки многофункционального робототехнического комплекса штурма и разграждения ИМР-ШР.