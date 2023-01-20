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Уже в этом году российская армия получит на вооружение универсальную бронированную машину, которая создана на основе танка Т-72Б3. Об этом рассказал Юрий Ставицкий, глава инженерных войск.

С его слов, вооруженные силы России получат два комплекта УБИМ – универсальной бронированной инженерной машины.

Они позволят повысить мобильность подразделений и смогут заменить инженерную машину разграждения ИМР-3М и путепрокладчик БАТ-2.

Ставицкий рассказал, что бронемашина получила боевой модуль. С его помощью можно поражать легкобронированную технику неприятеля, а также живую силу.

Также военный отметил, что сейчас ведутся разработки многофункционального робототехнического комплекса штурма и разграждения ИМР-ШР.

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