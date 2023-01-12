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Журналист издания «Известия» Дмитрий Астрахань в своем материале пишет, что армией ВС России продолжается ведение наступательных действий на донецком направлении. По всей линии фронта на Донбассе идут ожесточенные сражения.

Одной из самых горячих точек является населенный пункт Марьинка, расположенный на юго-западе от Донецка. И одной из важнейшей задач, стоящих перед российскими бойцами является освобождение данного поселка. Ведь от этого зависит обеспечение безопасности города Донецк – столицы Донецкой Народной Республики.

Военный корреспондент издания «Известий» побывал в зоне СВО – на позициях армии ВС России в Марьинке. Он находился вместе с российскими бойцами во время выполнения ими боевых задач, пронаблюдал за тем, как осуществляется огонь по противнику из гаубиц «Гиацинт» и своими глазами увидел, как подразделения ВС РФ осуществляют наступательные действия. По информации корреспондента, на вечер 11 января российские войска уже взяли под контроль большую часть населенного пункта. А полное освобождение Марьинки остается вопросом времени.

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