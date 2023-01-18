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Алексей Леонков, военный эксперт, рассказал, что против германских танков Leopard, которые Евросоюз пообещал отправить на Украину, есть действенное оружие. Об этом пишет «Московской комсомолец».

Эксперт отметил, что «Леопарды» быстро сжигали курды в Сирии и они использовали для этого противотанковые ракетные комплексы «Малютка» советского производства.

Удары были настолько успешными, что турецкая армия была вынуждена отказаться от наступательной сухопутной операции с применением танков и стала бить по курдам при помощи ракетных комплексов и артиллерии.

Со слов Леонкова, первыми германскими танками, которые приедут на Украину, вероятнее всего, будут управлять польские военные. ВСУ смогут использовать «Леопарды» для контратак.

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