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Российские военнослужащие после того, как освободили город Соледар от украинских боевиков, продолжили работу по вытеснению неприятеля с других ключевых направлений. Так, за минувшую ночь бойцы ВС России ударили по скоплению живой силы ВСУ, которая была сосредоточена в Черниговской и Сумской областях.

Главной целью российских военных являются склады украинцев, где хранятся боеприпасы, а также военная техника, живая сила и командные пункты противника. В качестве ответа националисты киевского режима ведут обстрел мирных поселений Донбасса.

Прошедшей ночью российские бойцы ударили по Николаевке в Черниговской области, а также по Новодмитровке и Сумщине. Именно из этих районов националисты вели обстрелы Курской и Брянской областей России.

Также военные российской армии поразили украинские объекты в Харьковской области.

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