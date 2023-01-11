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Недавно французский президент Эммануэль Макрон заявил, что отправит в Киев колесные танки. Его поддержали другие страны НАТО и рассказали, что тоже запланировали поставки тяжелой боевой техники на Украину.

Однако военные эксперты заявляют, что такое разнообразие вооружения не пойдет на пользу ВСУ.

Так, Станислав Крапивник, бывший майор американской армии, считает, что если Штаты и отправят в Киев танки, то это будут устаревшие версии «Абрамс». Их минус в том, что каждая машина входит в единую систему управления боем. Данные о целях сразу же направляются в штаб.

Еще она проблема с «Адамсами» в том, что они очень тяжелые. Он не смогут пройти по легким мостам и увязнут в жидком грунте. А на подготовку экипажа для этого танка требуется не меньше полугода.

А Илья Крамник, военный эксперт, заявил, что оружейный «зоопарк», которые приедет на Украину, не будет давать эффекта в боевых действиях.

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