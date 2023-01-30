Танкист вооруженных сил Российской Федерации Западного военного округа рассказал корреспонденту РИА Новости о том, как идет подавление опорных пунктов украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения совместно с десантниками.

Российский военнослужащий отметил, что для подавления опорного пункта бойцов ВСУ его танк выдвигается на оборудованные позиции десантников. По его словам, в лесной местности танк не может использовать свое преимущество на все сто процентов. Поэтому поразить противника осколочно-фугасными снарядами практически невозможно из-за оборудованных брустверов. Но вот «закопать» опорный пункт противника огнем из танка очень легко, после чего десантники могут штурмом взять позицию.

Российский танкист отмечает слаженную работу с бойцами десантниками. Так как в условиях густого леса видимость из танка оставляет желать лучшего, то бойцы осуществляли целеуказание трассерами. Также каждый отход танка на исходную позицию всегда сопровождается заградительным огнем десанта, так как бойцы понимают, что хоть танк и является мощной машиной, но повредить его из ПТРК все же возможно.