Александр Коц, военный корреспондент, заявил, что смысл публикации Виктора Медведчука раскрыт в трех последних пунктах.

Военкор предполагает, что украинский политик решил стать главой правительства страны в изгнании. По заявлению Медведчука, следует сформировать новое движение, в состав которого войдут все те, кто не отказался от своих убеждений под риском смерти и заключения. Вероятно, он и хочет возглавить подобное движение.

Также Коц отметил, что у Медведчука не получалось донести свои идеи ранее. Вряд ли он сможет сделать это и сейчас. Военный корреспондент отметил, что нам не нужна лояльная Украина с дружественными политиками, начиная с 24 февраля.

По мнению военкора, на данный момент следует надежно закрепить запрет на отсоединение любых российских территорий.