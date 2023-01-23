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Александр Сладков, военный корреспондент, рассказал, что с момента начала специальной военной операции на территории Украины российская армия ликвидировала в общей сложности 23 армии Украины.

Военкор опубликовал пост в своем канале Телеграм, где подсчитал, что за все время ведения СВО российские военные уничтожили 372 украинских самолета, 200 вертолетов. Были ликвидированы около 7 тысяч банков и бронированных машин. Полностью разбиты около 900 РЗСО и 400 зенитных ракетных комплексов, уничтожено более 3800 орудия и более 8 тысяч машин.

Сладков отметил, что эти цифры соответствуют четырем армия нацистской Германии или же всей группировке НАТО на европейской территории.

Военкор добавил, что Россия в ходе спецоперации значительно превосходит результаты Великой Отечественной войны.

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