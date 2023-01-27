Военный корреспондент Александр Коц рассказал, почему российская армия не уничтожает украинские мосты. Об этом сообщает издание «Военное дело». По его словам, практически все мосты на Украине были построены еще во времена Советского Союза. А это означает, что они построены основательно. Именно поэтому мосты не так уж и просто уничтожить при помощи высокоточных ракет. По мнению Коца, это практически невозможно.

Военкор подчеркнул, что помочь организовать уничтожение мостов могли бы пророссийские партизанско-диверсионные группы, однако таковых на территории Украины просто нет.

По мнению специалистов, самый возможный способ разрушения мостов – это массированные бомбардировки с помощью стратегических ракетоносцев. Но для этого необходимо полностью подавить украинскую противовоздушную оборону.

По словам Коца, армия ВС России активно ведет работу по уничтожению украинских зенитно-ракетных комплексов и зенитно-ракетных систем.