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Как сообщает издание Pravda.ru, военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал о том, что российские подразделения смогли полностью зачистить населенный пункт Водяное от украинских солдат.

Котенок сообщил, что уцелевшие подразделения вооруженных сил Украины отошли на север, где закрепились на холмистой местности. По словам военного корреспондента, населенный пункт Водяное входил в так называемый Авдеевский укрепрайон украинской армии. При этом, освобождение Водяного позволит российским войскам начать подготовку к штурму Карловки.

Таким образом, военкор Котенок отметил, что данная победа еще на один шаг приблизила российские вооруженные силы к взятию Авдеевки в оперативное окружение, по примеру Соледара и Бахмута. По его словам, штурмовали Водяное бойцы легендарного батальона «Сомали». Причем победа российским военнослужащим далась нелегкой ценой. Военкор добавил, что вдаваться в подробности более не имеет права.

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