Пресс-служба правительства Абхазии в пятницу 27 января сообщила, что Кабинет министров республики для обеспечения безопасности от военных и террористических угроз решил ввести на территории страны определенные зоны с запретом для полетов.

Сообщается, что запрет на полеты распространяется, в том числе, и на использование беспилотных летательных аппаратов. В официальном документе правительства написано, что запретные зоны воздушного пространства Республики Абхазия устанавливаются над административными зданиями, консульскими учреждениями, зданиями дипломатических ведомств и местами расположения государственных органов.

Также правительство добавило в список объектов, над которыми запрещено летать, еще территории и здания военного и оборонного назначения, абхазской государственной телерадиокомпании, вышки «Абхазсвязь» и сухумский аэропорт.

В официальном документе отмечено, что данная мера имеет временный характер, а главной целью таких ограничений является обеспечение безопасности государственных органов.