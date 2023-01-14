ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Национальное телевидение Сербии 13 января сообщило, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик наградил российского президента Владимира Путина за обеспечение поддержки Дейтонского соглашения.

В своем выступлении президент Додик напомнил, что именно на основе Дейтонского соглашения и была основана Республика Босния и Герцеговина. Также Милорад Додик заявил, что политики Европейского союза используют двойные стандарты в своей работе. По его словам, в то время, когда чиновники Евросоюза постоянно обвиняют Сербию в поддержании дружественных отношений с Российской Федерацией, определенные страны ЕС нарастили свой товарооборот с Россией.

Также Додик отметил, что придерживаясь подобной политики двойных стандартов, политические деятели ЕС публично выставляют Сербию в негативном свете, указывая на то, что остальные европейские страны якобы находятся на «стороне добра». Заявление главы МИД Боснии и Герцеговины Бисере Туркович о том, что награда для президента России Владимира Путина «является пощечиной всему цивилизованному миру», Додик подверг жесткой критике. Он заявил, что «каждое слово из заявления главы МИД требует пощечины».

Вам может понравиться

Литовкин: западные поставки для ВСУ танков Leopard не смогут помочь им на линии фронта

В планы коллективного Запада входит передача для нужд ВСУ немецких танков под названием Leopard. Их передача будет осуществляться с расконсервированных складов в Польше. Российский военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что

Германия разозлила Киев предложением провести переговоры с Россией

Правящая партия Германии заявила, что необходимо сохранить дипломатические отношения с Путиным и Москвой. Ее представители отметили, что все вооруженные конфликты в любом случае завершаются мирными переговорами. Они предоставили документ, согласно

Российские войска взяли в окружение Артемовск, идут жесткие бои

Появилась новая информация относительно важного рубежа. Представители ДНР сообщили, что военнослужащие РФ окружили Артемовск (укр. Бахмут). Город Артемовск имеет важное значение. Он является транспортным узлом, там проходят пути для снабжения