Национальное телевидение Сербии 13 января сообщило, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик наградил российского президента Владимира Путина за обеспечение поддержки Дейтонского соглашения.

В своем выступлении президент Додик напомнил, что именно на основе Дейтонского соглашения и была основана Республика Босния и Герцеговина. Также Милорад Додик заявил, что политики Европейского союза используют двойные стандарты в своей работе. По его словам, в то время, когда чиновники Евросоюза постоянно обвиняют Сербию в поддержании дружественных отношений с Российской Федерацией, определенные страны ЕС нарастили свой товарооборот с Россией.

Также Додик отметил, что придерживаясь подобной политики двойных стандартов, политические деятели ЕС публично выставляют Сербию в негативном свете, указывая на то, что остальные европейские страны якобы находятся на «стороне добра». Заявление главы МИД Боснии и Герцеговины Бисере Туркович о том, что награда для президента России Владимира Путина «является пощечиной всему цивилизованному миру», Додик подверг жесткой критике. Он заявил, что «каждое слово из заявления главы МИД требует пощечины».