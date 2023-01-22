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Российские военнослужащие и штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» сделали выводы из своих ошибок и начали держать своего противника на очень короткой дистанции. Такое мнение выразил в эфире телевизионной программы «Соловьев Live» ветеран военной разведки ВС РФ Рустам Клупов.

Применяя данную тактику, российские бойцы минимизируют возможность применения по ним тяжелого вооружения противника. Также Клупов отметил грамотные действия штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» заявив, что российские «музыканты» плотно сидят на плечах у своего противника. По его словам, применение данной тактики позволяет штурмовикам быстро продвигаться в условиях боев в городской черте.

Напомним, что штурмовые подразделения частной военной компании «Вагнер» установили контроль над населенным пунктом Краснополье, расположенном в Запорожской области. Данную информацию предоставил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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