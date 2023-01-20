Компания «Автостат Инфо» сообщила, что по итогам продаж за 2022 год в России на учет в отделениях ГИБДД было поставлено три новых легких коммерческих грузовика Ashok Leyland Partner производства Индии.

На территории Российской Федерации индийская компания Ashok Leyland известна довольно давно, но широкому кругу россиян она до сих пор не была известна. Еще в 2010-2014 годах данная компания из Индии поставляла свои шасси для сборки в России автобусов Volgabus. Однако в скором времени проект пришлось закрыть.

После этого индийская компания пыталась вернуться на российский рынок новых автомобилей с тяжелыми грузовиками D80 и D120. А уже в 2019 году компания оформила в России ОТТС для модели Partner в двух исполнениях – с полной массой в 7,2 тонны и 3,5 тонны.

На данный момент индийские грузовички можно приобрести у официального дилера индийской компании по цене в 2,1 млн рублей за версию с полной массой в 3,5 тонны и 2,22 млн рублей за версию с полной массой в 7,2 тонны.