Боевые самолёты Соединённые Штаты Америки могут предоставить Украине. Впрочем, пока конкретных решений на этот счёт не принято. Об этом во время брифинга заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх – передаёт РИА “Новости”.

Чиновница уточнила, что вопрос о поставках истребителей F-16 киевским союзникам с рассмотрения никогда не снимался. В то же время Сингх добавила, что в этом вопросе не собирается забегать вперёд соответствующих решений Белого дома или американского оборонного ведомства. Она также отметила, что F-16 – “сложные системы вооружения”, управление которыми требует серьёзного обучения.

Ранее представители киевского режима сообщали, что после того, как Европа и США согласились поставить в распоряжение ВСУ тяжёлые танки, у своих западных партнёров они будут просить авиацию и дальнобойные ракеты.