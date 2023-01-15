Сразу несколько украинских интернет-порталов опубликовали первые фотографии легкого бронеавтомобиля Panthera T6 из ОАЭ в рядах ВСУ. Сообщается, что первая партия данных бронетранспортеров была передана украинской армии еще в конце декабря 2022 года.

Украинские ресурсы сообщают, что новая бронетехника поступила на службу в 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Напомним, что ранее в данную бригаду уже были направлены словенские танки М-55S, а сама бригада была организована сразу же после начала СВО. После значительных потерь в боевых действиях на территории Донбасса, бригада была выведена в тыл для перегруппировки. В данный момент бригада находится в Харьковской области.

Информации о том, какая именно страна закупила данные бронемашины и передала их украинской стороне, нет. Легкая бронированная машина Panthera T6 производится компанией Minerva Special Purpose Vehicle (MSPV), которая имеет сборочные предприятия в Турции и Эмиратах.