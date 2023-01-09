На портале РИА Новости было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как подразделение вооруженных сил России «Викинг» наносит артиллерийский удар по свежим резервам ВСУ, которые направлялись на передовые позиции в качестве подкрепления.

На опубликованных кадрах видно, как в темное время ночи украинские военные решили перебросить свежие резервы личного состава и бронетехники на передовые позиции, которые были расположены в одной из лесополос. Однако бойцы группы «Викинг» при помощи тепловизора смогли выявить передвижение техники и личного состава противника.

После того как резервы украинских вооруженных сил заняли свои позиции в лесополосе, по ним был нанесен массированный артиллерийский удар из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г», которая уже была заблаговременно наведена на выявленные позиции противника.

Напомним, что РСЗО «Торнадо-Г» представляет собой модернизированную установку БМ-21 «Град», которая имеет больший уровень автоматизации, что сокращает время, которое необходимо для развертывания системы и подготовки к огню.