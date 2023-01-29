Российские вооруженные силы в круглосуточном режиме ведут наступательные действия по всей линии фронта. В настоящий момент идет штурм Марьинки и Угледара, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут городские бои в пригороде Артемовска (украинское название Бахмут), а западнее Соледара ведется работа по уничтожению плацдарма ВСУ для наступления в сторону Луганска.

В Сети были опубликованы короткие видеоролики, на которых показано уничтожение украинской техники и ДРГ в ночное время суток. В окрестностях населенного пункта Невское, который распложен недалеко от Кременной, российские разведчики обнаружили колонну военной техники ВСУ. Украинские военнослужащие остановились возле лесополосы плотным боевым порядком, что помогло российским артиллеристам уничтожить большое количество техники противника.

На втором видео, можно увидеть, как на линии боевого соприкосновения в ночное время суток была обнаружена диверсионная группа ВСУ, которая пыталась пройти в тыл российских войск. Однако огнем из ПТРК спецназовцы из Донецкого корпуса смогли ликвидировать украинских диверсантов.