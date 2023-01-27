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Вооруженные силы Украины перешли в массированную атаку на правом берегу Днепра в октябре прошлого года. Тогда в окрестностях населенного пункта Костромка оборону российских позиций держали бойцы 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Военнослужащие данного соединения опубликовали архивное видео, где видно как один российский танк смог остановить атаку нескольких десятков единиц бронетехники ВСУ.

Противник пытался захватить село штурмом. Для этих целей бронетехника ВСУ двигалась двумя плотными колоннами с разных направлений около лесополос. Двигаясь зигзагами, противник должен был рассредоточиться непосредственно перед штурмом поселка.

В составе штурмовой группы ВСУ было около 20 единиц БМП-1 и БТР YPR-765 и 4 единицы танков Т-72Б для поддержки наступления. Разведывательный БПЛА смог выявить приближающуюся группу ВСУ на подходе, что позволило открыть плотный артиллерийский огонь по ним. Однако основной урон противнику был нанесен одним российским танком Т-72Б3, который в одиночку не побоялся противостоять превосходящему по количеству противнику.

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