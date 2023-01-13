Юрий Шувалов, военком Забайкалья, рассказал, что на территории России больше не работает отсрочка от частичной мобилизации для многодетных мужчин, у кого в семье трое несовершеннолетних детей.

Военный комиссар уточнил, что приказ об отсрочке при частичной мобилизации для многодетных отцов отменил начальник Генштаба. Решение было принято 21 декабря 2022 года. Таким образом, документ, введенный еще 4 октября, больше не действителен.

Подтвердила эти данные и Нина Останина, занимающая должность председателя Госдумы по семейным вопросам. Она сослалась на слова Ирины Киркоры, которая является членом Совета по правам человека. Киркора ранее рассказала об отмене пункта о введении отсрочки в ходе частичной мобилизации для отцов, которые имеют на воспитании троих детей. Об этом депутат написала в сообщении на своем канале Телеграм.