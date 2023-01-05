Юрист Егор Редин сообщает, что в России с 1 марта 2023 года появится новый сигнал светофора, который будет изображен в виде белого пешехода со стрелкой. Данный сигнал будет означать, что по указанному направлению можно переходить дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Редина, под основным сигналом светофора будет добавлена специальная стрелка белого цвета с изображением пешехода. Данный знак (обычно указывающий направление за поворотом) будет означать, что пешеход имеет право перейти дорогу по пешеходному переходу в этом направлении.

Эксперт отмечает, что данный сигнал светофора показал свою эффективность в некоторых регионах страны, где был установлен в качестве эксперимента. Как показала практика, установка подобного сигнала снизила показатели аварийности. По этой причине было принято решение применять подобные дополнительные сигналы светофора по всей территории страны.