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На территории промышленной зоны в населенном пункте Краматорск прозвучала серия очень мощных взрывов. Предположительно на территории Новокраматорского машиностроительного завода вооруженные силы Украины оборудовали место для хранения своей военной техники. Портал «Русская весна» со ссылкой на местных жителей опубликовал соответствующее видео.

На опубликованных кадрах видно, как густые клубы серого дыма поднимаются в небо на фоне линии электропередачи в промышленной зоне Краматорска. Местные жители сообщают, что дым поднимается над территорией Новокраматорского машиностроительного завода уже не первый раз. По данному району российские вооруженные силы регулярно наносят ракетные удары. Однако командование ВСУ с завидной регулярностью отправляет сюда военную технику и личный состав ВСУ.

Напомним, что недавно советник врио главы ДНР Ян Гагин сделал заявление, что уже в ближайшее время российские вооруженные силы начнут масштабное наступление в направлении населенных пунктов Славянск и Краматорск.

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