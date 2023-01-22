Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что российские артиллеристы смогли выявить местоположение и нанести огневое поражение по ремонтной базе военной техники украинских вооруженных сил, которая была оборудована в промышленной зоне Херсона.

Сообщается, что 21 января 2023 года около 15 часов на территории одной из промышленных зон города Херсона была уничтожена база для ремонта военной техники украинской армии.

Источники в Херсоне подтверждают, что в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил России было полностью уничтожено 7 единиц бронированной военной техники ВСУ, а еще 5 единиц выведено из строя. Безвозвратные потери украинской армии составили 8 человек личного состава, еще 15 военнослужащих украинской армии получили ранения.

Напомним, что еще в начале ноября 2022 года высшее военное командование российской армии приняло решение занять оборону по левому берегу реки Днепр, в результате чего подразделения российской армии были выведены с правого берега.