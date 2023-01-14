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Беженцы с Украины, которые ранее получали социальные денежные пособия в Польше, начали жаловаться на то, что польская служба соцстрахования присылает им письма, в которых требует вернуть выплаченные деньги. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинцев предупреждали, что при выезде из Польши им необходимо проинформировать местные власти, чтобы им перестали перечислять выплаты. Украинцы, которые покинули страну еще летом, говорят, что выполнили все требования, но средства им все равно переводили. Теперь власти Польши требуют возврата денег.

Разговор идет о ежемесячных пособиях, которые выдавали беженцам на несовершеннолетних детей. Отмечается, что у многих уехавших из страны украинцев даже не было доступа к денежным пособиям, которые начисляли ошибочно.

Ранее СМИ Польши писали, что власти Варшавы начали аннулировать документы у украинских беженцев, которые гарантировали получение соцпомощи.

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