Польская полиция провела задержание 22-летнего гражданина Украины. Мужчину обвиняют в том, что он обворовывал соотечественников, которые были вынуждены переехать в Европу из-за боевых действий в своей стране.

По данным местной полиции, гражданин Украины втирался в доверие к своим согражданам и предлагал им помощь в виде выгодного обмена украинских гривен на злотые Польши. После того, как он получал деньги, тут же скрывался.

На данный момент органам полиции известно как минимум два подобных эпизода. Преступник присвоил себе около 5500 злотых. Сейчас ему угрожает до 8 лет тюрьмы.

С момента начала специальной операции на Украине в Польшу приехало самое большое количество украинских беженцев, если сравнивать с другими европейскими странами.