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Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» на своей странице в Телеграм-канале сообщила, что во многих регионах Украины есть сложности с электроснабжением. Однако наибольшие проблемы возникли именно в Одесской области.

В Одессе и области значительное повреждение получили многие энергообъекты. А так как восстановление схем питания занимает много времени, то в регионе проблемы с электроснабжением будут более длительными, нежели это было ранее. Согласно сообщению украинской энергокомпании, восстановительные работы на объектах до сих пор не закончены.

Несмотря на то, что по всей территории Украины сокращено потребление электричества, энергосистема все еще испытывает значительный дефицит электроэнергии. В «Укроэнерго» отмечают, что в результате повреждения высоковольтных сетей и электростанций украинская энергосистема еще не в состоянии полностью покрыть потребление.

27 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на территории страны было повреждено пять высоковольтных подстанций, размещенных в южной, юго-западной и центральных частях страны.

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