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Полиция города Мелитополя обнаружила схрон с боевыми припасами в лесополосе. В тайнике также было спрятано около 9 килограммов тротила. Об этом проинформировали в ГУВД по Запорожской области.

Тайник обнаружили в результате совместной работы кинологов со служебными собаками и сотрудниками Росгвардии. Оттуда вытащили девять килограммов тротила, три механических запала, 12 выстрелов для противотанкового гранатомета и девять противотанковых мин.

Оружие находилось в земле в лесополосе рядом с поселком новое. Все изъято с целью последующего уничтожения.

Ранее сообщалось еще об одной находке. Это схрон украинских боевиков в ЛНР, в Беловодском районе. Там тайник содержал гранаты, мины, патроны различного калибра, а также окопные заряды.

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