Виталий Киселев, полковник ЛНР и военный эксперт, заявил, что по его мнению, ВСУ еще будут делать попытки отбить Соледар. Однако это приведет только к увеличению их потерь, пишет РИА Новости.

Киселев отметил, что вероятно, бойцы ВСУ небольшими группировками еще будут делать попытки захвата. Они должны показать своим хозяевам, что пытаются вернуть Соледар и не отказались от него.

При этом они понесут большие потери, у них уже разбито много техники, уничтожен личный состав. А для того, чтобы штурмовать Соледар, необходимо еще больше бойцов.

Военный эксперт отметил, что Киев может бросить на это направление неподготовленных солдат, но закончится тем, что они все будут похоронены.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что российские группы ВДВ заблокировали Соледар с южной и северной сторон.