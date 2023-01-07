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Украинские вооруженные силы в ближайшие дни могут полностью оставить свои позиции в Соледаре в ДНР. Об этом рассказал Виталий Киселев, представитель Министерства внутренних дел Луганской народной республики.

Об этом он узнал из источников на Украине. Киселев уточнил, что по существующим данным украинским вооруженным силам поступил приказ от высшего командования для отступления из города Соледара и его прилегающих территорий.

Ранее Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР, заявил, что власти Киева направили в Соледар и Бахмут (Артемовск) военные мобильные подразделения, которые сформированы из западных наемников. С его слов иностранные отряды подготовлены и имеют хорошую экипировку для участия в боях.

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