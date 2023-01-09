Иван Филипоненко, представитель Луганской Народной милиции, рассказал о массовом отступлении бойцов ВСУ из Соледара. При этом они хотели скрыть свои действия от других подразделений, а также от польских наемников.

Филипоненко заявил, что в Соледаре идет массовое бегство неприятеля из городских застроек. В основе обороны ВСУ тут находилась 61-я бригада. По информации разведки, командир этой бригады приказал в течение ночи вывести из города все подразделения.

В приказе также было озвучено, что войска из Соледара должны быть выведены максимально незаметно. Однако бегство украинских бойцов заметили другие подразделения, которые дислоцируются в городе.

Также в Соледаре остались брошенными бригады наемных военнослужащих из Польши.