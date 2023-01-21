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Согласно сообщению «Московского комсомольца», министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не исключает ведение воинской службы по выходным дням. Такое заявление сделал министр обороны, в рамках заявления о реформе армейской службы в стране. В военном ведомстве сообщили, что планируется создание групп для обучения молодых людей, которые пожелают проходить военную службу по выходным дням. «Так они в течение трех лет полностью пройдут венную службу», – отметил Анушаускас.

По итогу данной реформы вместо стандартной военной службы, которая длится 6-9 месяцев, солдаты могут отбывать военную службу только по выходным дням, но на протяжении трех лет.

Отметим, что в начале января текущего года министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом был представлен план реформирования армейской службы. Главной целью реформы является повышение количества призывников, путем сокращения срока службы в армии до полугода. Как отметили в ведомстве, в планы входит наращивание активного военного резерва.

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