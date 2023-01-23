ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Игорь Раев, латвийский военный и экс-командующий сухопутными войсками, заявил, что запасы оружия у России не закончатся в ближайшем будущем. Он считает, что этим заявлением разочарует всех тех, кто думает, что российские ВС вот-вот останутся без вооружения и боевой техники.

Раев отметил, что в российском арсенале много оружия и в стране идет постоянное производство. Россия фактически – единственная страна во всем мире, которая непрерывно производит танки. У нее всегда были открыты линии по сборке новых единиц боевой техники. Латвийский эксперт добавил, что военные заводы в России работали даже в самые сложные времена, в отличие от стран Запада. А сейчас темпы работы российского ОПК серьезно увеличены.

Раев подчеркнул, что нигде на территории Европы сейчас не производят танки. Для различных армий заказывают разные виды оружия, но это не танки. То же самое можно сказать и об артиллерийских боеприпасах.

Вам может понравиться

В США возникли проблемы из-за дефицита оружия

Западные СМИ все чаще стали писать о том, что запасы вооружения в Америке не являются безграничными. Из-за этого в Штатах все больше нервничают из-за того, что Россия может одержать победу

Больше всего россияне оформляли кредит для приобретения автомобилей марки Lada

В исследовании «Открытие авто» сообщается, что доля выданных кредитов для приобретения автомобилей отечественного производства выросла примерно в четыре раза за 2022 год. Теперь доля отечественных автомобилей в сфере автомобильного кредитования

Запад решил применить план «Барбароса-2» против России

Как сообщает РИА Новости, 20 января в Германии на базе Рамштайн собрались представители пятидесяти стран, которые входят в антироссийскую коалицию. На саммите обсуждались планы дальнейших вооруженных действий против Российской Федерации.