Игорь Раев, латвийский военный и экс-командующий сухопутными войсками, заявил, что запасы оружия у России не закончатся в ближайшем будущем. Он считает, что этим заявлением разочарует всех тех, кто думает, что российские ВС вот-вот останутся без вооружения и боевой техники.

Раев отметил, что в российском арсенале много оружия и в стране идет постоянное производство. Россия фактически – единственная страна во всем мире, которая непрерывно производит танки. У нее всегда были открыты линии по сборке новых единиц боевой техники. Латвийский эксперт добавил, что военные заводы в России работали даже в самые сложные времена, в отличие от стран Запада. А сейчас темпы работы российского ОПК серьезно увеличены.

Раев подчеркнул, что нигде на территории Европы сейчас не производят танки. Для различных армий заказывают разные виды оружия, но это не танки. То же самое можно сказать и об артиллерийских боеприпасах.