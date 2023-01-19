Как сообщает URA.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередные поставки западного оружия на Украину не приведут ни к чему хорошему. Это означает, что эскалация будет продолжаться, а конфликт выйдет на новый уровень. «И не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейкой безопасности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Таким образом, Песков прокомментировал заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, который предупредил, что ВС России не оставят без ответа удары, нанесенные по территории Российской Федерации, включая территорию Крыма.

Напомним, что Анатолий Антонов резко ответил на заявление Запада о следующих поставках для Киева бронетехники образца НАТО. Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что американское вооружение допустимо применять для ударов по территории Крыма, так как она является украинской. В Вашингтоне подчеркнули, что они не будут указывать Киеву, как распоряжаться оружием, которое было передано.