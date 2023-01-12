В Китае была представлена первая скаковая лошадь-клон по кличке Чжуан-Чжуан. Отмечается, что возраст жеребенка уже составляет 7 месяцев. Окрас шерсти жеребенка-клона практически полностью идентичен окрасу коня-оригинала – спортивного жеребца по кличке Урсус.

В компании SinoGene сообщили, что работа по созданию клона-скакуна началась еще в 2021 году. 16 июня 2022 года родился клонированный жеребенок от суррогатной матери, которого назвали Чжуан-Чжуан, что в переводе с китайского означает Крепыш.

Донором соматических клеток выступил конь по кличке Урсус, завоевавший множество наград в конном спорте не только в Китае, но и в других странах. Сообщается, что Урсус был привезен в Китай из Германии еще в 2007 году. Суррогатной матерью жеребенка-клона является кобылица из провинции Китая Ганьсу. Жеребенок практически полностью похож на «оригинал», однако все же имеет некоторые отличия – слегка изменился окрас морды и конечностей.

По словам заместителя генерального директора компании SinoGene Чжао Цзяньпина, главная цель клонирования лошади – это разведение первоклассных пород скакунов в Китае.