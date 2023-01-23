Представитель Сухопутных войск Украины сообщает, что на территории Киевской области продолжаются работы по строительству дополнительных фортификационных сооружений.

Отмечается, что продолжаются работы по улучшению инженерного оборудования оборонительных позиций вокруг города Киев и других населенных пунктов Киевской области. Также продолжаются работы и по строительству долгосрочных фортификационных укрытий в местах обустройства опорных пунктов, занимаемых подразделениями группировки сил и средств обороны Киева.

Сухопутные войска Украины отмечают, что все указанные выше работы производятся во взаимодействии с представителями Киевской областной военной администрацией. Напомним, что еще 20 января командование ВСУ заявило, что продолжает наращивать группировку сил противовоздушной обороны в северной части страны. Также продолжаются работы по минированию территории Украины на границе с Беларусью.