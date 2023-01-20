Замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что Киев существенно проигрывает России в количестве артиллерийских систем. Диспропорция, по его словам, составляет один к трем, пяти или даже больше.

Сибига отмечает, что благодаря помощи Запада Киев должен как можно скорее достичь паритета с ВС РФ. Причем не только по количеству ствольной и реактивной артиллерии, но и по числу боеприпасов к РСЗО, буксируемым и самоходным гаубицам. То же самое относится и к другим видам вооружение по количеству которых Россия превосходит Украину.

Напомним, что ранее военный корреспондент Ткач сообщил об использовании ВСУ не менее 50 тысяч снарядов ежедневно. При том, что Запад в новой партии присылает Киеву только 300 тысяч боеприпасов, он сможет вести полноценные боевые действия всего 6-7 дней.