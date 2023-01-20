ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что Киев существенно проигрывает России в количестве артиллерийских систем. Диспропорция, по его словам, составляет один к трем, пяти или даже больше.

Сибига отмечает, что благодаря помощи Запада Киев должен как можно скорее достичь паритета с ВС РФ. Причем не только по количеству ствольной и реактивной артиллерии, но и по числу боеприпасов к РСЗО, буксируемым и самоходным гаубицам. То же самое относится и к другим видам вооружение по количеству которых Россия превосходит Украину.

Напомним, что ранее военный корреспондент Ткач сообщил об использовании ВСУ не менее 50 тысяч снарядов ежедневно. При том, что Запад в новой партии присылает Киеву только 300 тысяч боеприпасов, он сможет вести полноценные боевые действия всего 6-7 дней.

Вам может понравиться

Global Times: НАТО подталкивает Украину к пропасти поставками тяжелых вооружений

Европа обсуждает возможность передачи Украине тяжелых танков, причем на этот раз скорее всего будет принято положительное для Киева решение. Однако хорошего тут мало, так как поставки бронетехники загонят ВСУ в

Российские войска продвигаются к Северску сразу с двух направлений: от Соледара и от границы ЛНР

Очередной целью российских войск на Донбассе может стать освобождение Северска. Благодаря установлению контроля над Соледаром ВС РФ получили реальную возможность атаковать населенный пункт сразу с двух сторон. Портал «Военное обозрение»

РИА Новости: К чему привел США самый пожилой президент Джо Байден

На выборах президента США Джо Байдена поддержали 53 процента американцев. Сейчас положительно оценивают его деяния лишь 44%. Более половины жителей Америки недовольны своим лидером. РИА Новости рассказывает, почему рейтинг Байдена