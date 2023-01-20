Украинские войска ежедневно растрачивают 50 тысяч артиллерийских снарядов, нанося удары по позициям российских ВС. При этом они успевают подсчитывать российские боеприпасы, надеясь, что они вот-вот закончатся, рассказал военный журналист Василий Ткач сайту Ura.ru.

Он напомнил, что в новом пакете военной помощи Киеву значится 300 тысяч снарядов. При нынешнем темпе они будут растрачены буквально за неделю, после чего ВСУ вновь придется ждать милости от Запада.

Напомним, военные аналитики считают, что после назначения на пост командующего Объединенными силами генерала Валерия Герасимова ВС РФ начнут полномасштабное наступление. Занимая должность начальника Генштаба ВС РФ, Герасимов обладает более широким возможностями, что позволит ему задействовать любые силы и средства для достижения целей СВО.