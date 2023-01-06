Киевский режим в категорической форме отказался придерживаться режима прекращения огня, которое было предложено российским президентом Владимиром Путиным, на период рождественских праздников. Портал «Военное обозрение» сообщает, что подобным решением украинские власти решили продолжить свою борьбу не только с православием, но и со здравым смыслом.

На этот раз рупором киевского режима стал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который на своей страничке в социальной сети написал, что Российская Федерация может рассчитывать на любое перемирие только в том случае, когда полностью выведет свои войска с территории Украины.

Напомним, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал противоборствующие стороны к установлению временного перемирия на Донбассе на период празднования православного Рождества. Также турецкий президент Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал к временному прекращению огня на рождественские праздники.