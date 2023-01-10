Планам Украины по захвату российских городов в Ростовской области осуществиться не суждено, считает Виктор Водолацкий, депутат Государственной думы. Он отметил, что у России много сил, чтобы противостоять врагу, пишет РИА Новости.

Ранее боец одного из подразделений российских ВС рассказал, что на позициях ВСУ, брошенных под Авдеевкой, обнаружены карты. Они были созданы примерно полгода назад и на них есть метки, которые указывают на планы Киева идти в наступление на территорию России и захват городов Таганрог и Ростов-на-Дону.

Депутат считает, что эти карты составляли зарубежные руководители, которые присутствуют на всех руководящих постах Украины, начиная от главкома небольших подразделений и заканчивая куратором президента Зеленского.