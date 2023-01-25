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Андрей Картаполов, возглавляющий комитет Государственной думы РФ по вопросам обороны, рассказал, что российскому командованию необходимо более серьезно отнестись к планам ВСУ по созданию и подготовке новых танковых подразделений. Политик считает, что такие действия украинских ВС представляют опасность.

Депутат отметил, что немецкие танки, которые германское руководство пообещало Зеленскому, реальной угрозы не представляют. Вооруженным силам Украины понадобится время на то, чтобы изучить новую боевую технику, а также сформировать систему для их обслуживания и ремонта.

Единственное, чего следует опасаться, добавил Картаполов, это то, что танки сейчас отправят на территорию Польши или западные полигоны Украины и там начнут готовить новые части, которые выйдут к весне на поле боевых действий.

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