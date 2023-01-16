Правительство скоро утвердит новый список неисправностей автомобиля, за которые сотрудники ГИБДД получат право выписывать штрафы водителям. Документ вступит в силу с 1 сентября, сообщает «Коммерсант».

Водители будут обязаны зимой ездить только на зимних шинах, запрещены и шипованные летом. Штраф за колеса не по сезону составит 500 рублей.

Водители тяжелых машин в зимний сезон будут обязаны возить с собой цепи противоскольжения. Зимние покрышки для них – по желанию.

Подумали авторы проекта и о водителях, кто часто ездит с северной части страны южную. Им рекомендовано ставить на автомобили всесезонную резину.

Запретят установку в фары светодиодных и ксеноновых ламп, которые не указаны в инструкции по использованию автомобиля. Причина в том, что они слепят людей за рулем встречных авто.

Будут положены штрафы за неработающие фонари заднего хода, стоп-сигналы, а также за поврежденные в автомобиле шланги и тормозные трубопроводы.