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Украинские ВС под покровом ночи пытались высадить десант из американского броневика M-113, однако российские разведчики своевременно разглядели эту попытку.

Бойцы 58-го отдельного батальона спецназначения задействовали противотанковую управляемую ракету для удара по бронетранспортера. В результате боевая машина и личный состав противника оказались уничтожены.

Видеозапись удара из противотанкового ракетного комплекса опубликовал в Сети официальный телеграм-канал Народной милиции ДНР. Авторы также отметили, что пока количество ликвидированных боевиков ВСУ не известно.

Напомним, что на Донбассе российские ВС наступают сразу на всех направлениях, добиваясь успехов под Угледаром, Артемовском и Авдеевкой.

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