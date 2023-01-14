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Вашингтон заявил об отправке на Украину систем RAAMS и снарядов управляемого типа Excalibur. В ДНР считают, что такие действия США указывают на то, что Запад боится танковых атак со стороны российских ВС в зоне спецоперации. Об этом пишет ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что минные системы RAAMS и снаряды Excalibur будут отправлены в большом объеме, и за всем этим стоит простое военное решение. Западные лидеры боятся российских бронетанковых частей. На них навело панику то, что российские ВС получили новые модели танков, а работа экипажей становится эффективнее.

Он отметил, что поставляемое вооружение является современной разработкой. Высокоточные управляемые снаряды относятся к высоким технологиям и они есть не во всех бригадах США.

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